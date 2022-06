Sporting garante ter ficado demonstrado que "cabe à direção da FPF" a decisão sobre os títulos

O clube de Alvalade adiantou ainda que "devem ser atribuídos ao Sporting Clube de Portugal 23 títulos de Campeão Nacional", algo que surgia no 3º parecer submetido a aprovação esta quarta-feira.





Leia o comunicado na íntegra:



"No âmbito da realização da assembleia geral extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol que teve lugar esta quarta-feira, o Sporting Clube de Portugal informa que a maioria dos delegados presentes, precisamente 33, decidiram não subscrever nenhum dos pareceres apresentados sobre a atribuição dos títulos nacionais de futebol.



Tal votação demonstra, de forma clara, que a maioria considera que cabe à direcção da Federação Portuguesa de Futebol a tomada desta importante decisão sobre o futebol português.



O Sporting Clube de Portugal felicita este desfecho por considerar que esta é uma decisão de natureza científica e jurídica, e não de natureza subjectiva, sujeita a vieses que podem interferir na objectividade da mesma.



O Sporting Clube de Portugal entende que, competindo a decisão à Federação e imperando a objectividade, a única deliberação possível é o reconhecimento de que uma Liga Experimental é, como o próprio nome o indica, "experimental" - conforme corroborado pela própria Federação Portuguesa de Futebol no livro comemorativo dos 75 anos da FPF - devendo ser atribuídos ao Sporting Clube de Portugal 23 títulos de Campeão Nacional.



Por este motivo, o Sporting Clube de Portugal reitera que irá continuar a lutar e a enveredar os seus esforços para o que o futebol português consiga, finalmente, ultrapassar o desconhecimento histórico e repor a verdade sobre a atribuição dos 23 títulos de Campeão Nacional do nosso Clube."

