Sporting inaugura a porta Hilário

O Sporting continua a prestar homenagem às figuras do clube, rebatizando as portas do Estádio José Alvalade com os nomes de glórias da sua história e, desta feita, inaugurou a porta Hilário. Os verdes e brancos anunciaram que a porta 2 do recinto leonino será rebatizada como porta Hilário, num tributo ao ex-lateral que alinhou entre 1958 e 1973 na formação principal do Sporting, sendo mesmo o elemento com mais jogos disputados (475) na história do clube."Agradeço ao Sporting por se ter recordado, por me homenagear em vida, porque normalmente esperam que a pessoa morra para fazerem as homenagens. Estou muito honrado. Quase me dá vontade de chorar, porque foram tantos, tantos anos e jogos, horas e graças a Deus ainda estou cá para ser recebido e homenageado. Espero ainda ter muitos anos", sublinhou à Sporting TV o ex-internacional português de 82 anos, recordando as várias memórias em Alvalade: "Alvalade faz-me recordar o antigo estádio, que estava mesmo aqui ao lado. Sempre vivi aqui e quando chego fico com saudades do estádio, onde fiz grandes exibições, onde conquistámos grandes vitórias. O momento mais marcante… Foram todos! Quando cheguei aqui, com 18 anos, vinha do futebol de bairro para o profissional. Agarrei o lugar e não dei a oportunidade a ninguém. O Sporting é o amor de uma vida. Durmo e acordo com o Sporting, acompanho todo os seus passos, na alegria e na tristeza!"Esta alteração inclui-se nos melhoramentos que estão a ser promovidos no Estádio José Alvalade e que também distinguiram os Cinco Violinos, Yazalde, Francisco Stromp, Manuel Fernandes, Jordão e Damas. De resto, a mudança do nome das sete portas do recinto desportivo acabou por ser aprovada pelos sócios em Assembleia Geral.