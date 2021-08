Sporting informa Confederação Brasileira que não vai libertar Matheus Nunes

O Sporting optou não dispensar Matheus Nunes e já informou a Confederação Brasileira de Futebol desta decisão. Os leões defendem a legalidade deste medida com o facto de a convocatória do médio já ter chegado fora do prazo definido pelos regulamentos e com o risco de uma eventual quarentena de 14 dias no regresso a Portugal, pois o jogador ainda não tem a vacinação completa.





Desta forma, Rúben Amorim assegura que o médio estará à sua disposição para os jogos com o FC Porto e o Ajax.