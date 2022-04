Sporting informa sobre bilhetes para dérbi e clássico

O Sporting divulgou novas informações relativamente à venda de bilhetes para os encontros que se avizinham frente a Benfica (dia 17 para o campeonato) e FC Porto (dia 21 a contar para a 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal). Os ingressos para o dérbi eterno, que já tinham sido colocados à disposição de sócios e adeptos, continuam à venda, enquanto os bilhetes para a deslocação ao Estádio do Dragão, para a Taça de Portugal, começam a ser vendidos nas bilheteiras do Estádio de José Alvalade a partir da próxima segunda-feira.Para o duelo com o Benfica, no Estádio de José Alvalade, já foram vendidos 37 mil bilhetes, informou o Sporting. "As bilheteiras do Estádio José Alvalade funcionam todos os dias das 10h00 às 20h00, sendo que os bilhetes poderão ser comprados de forma cómoda. O preço dos bilhetes vai desde €25 para sócios ou desde €65 para adeptos", começou o emblema leonino.No que diz respeito à partida com o FC Porto, os bilhetes serão vendidos exclusivamente para sócios com Gamebox 2021/22 de 11 a 15 de abril, enquanto os restantes ingressos estarão disponíveis para os restantes associados de 16 a 20 de abril. Os bilhetes têm um custo único de 7 euros, com os primeiros 2/3 dos bilhetes disponíveis a serem vendidos de forma normal, ao passo que o último terço dos bilhetes disponíveis a terem como destino a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP).