Sporting inicia preparação para o Arouca em solo inglês

Depois do empate registado (1-1) na visita ao Tottenham, que deixa o Sporting na 2ª posição do grupo D da Liga dos Campeões, o plantel leonino realizou um treino matinal em Inglaterra antes da viagem de regresso a Portugal. De acordo com o boletim informativo do clube de Alvalade, os titulares do encontro frente aos spurs ficaram remetidos a trabalho de recuperação na unidade hoteleira onde a equipa ficou hospedada, enquanto os restantes jogadores fizeram um treino sob as ordens de Rúben Amorim nas instalações do Boreham Wood FC, clube sediado na zona noroeste de Londres.Recorde-se que entregues ao departamento médico dos leões encontram-se Neto e Daniel Bragança, dupla que, por esse motivo, não seguiu viagem para Inglaterra, realizando tratamento na Academia.O Sporting segue assim a preparação para o próximo encontro do calendário, neste caso a visita ao Arouca para o campeonato, agendada para sábado, sendo que o plantel orientado por Amorim realizará um derradeiro treino esta sexta-feira, às 10h30, à porta fechada. Depois, o treinador de 37 anos fará a antevisão à partida com o Arouca a partir das 12h15 na Academia.