Sporting inicia semana de dérbi sem lesionado Chermiti

O Sporting iniciou este domingo na Academia, em Alcochete, a preparação para o dérbi de domingo com o Benfica, da Liga Bwin, sem Chermiti, com o avançado entregue ao departamento médico devido a uma lombalgia.

A situação clínica do jogador foi esclarecida ainda antes da receção no sábado ao Marítimo (2-1), com Chermiti a falhar o embate com os insulares e já hoje a estar ausente do treino, tal como os ainda lesionados Jovane Cabral e St.Juste.

Depois da vitória no sábado frente ao Marítimo, alcançada com uma reviravolta já na parte final, o treinador Rúben Amorim deixou hoje os jogadores mais utilizados em recuperação, enquanto os restantes subiram ao relvado na Academia.

A equipa vai folgar na segunda-feira e regressa ao trabalho terça, numa semana em que prepara a receção ao rival Benfica, em jogo da 33.ª jornada da Liga Bwin, que pode ditar o 38.º título dos 'encarnados'.

Na Liga Bwin, o Benfica é líder, com 83 pontos, à frente do FC Porto, com 76 e menos um jogo disputado -- hoje com o Casa Pia -, do Sporting de Braga, terceiro, com 71 (menos um jogo), e do Sporting, quarto, com 70.