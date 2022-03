O Sporting iniciou esta sexta-feira a venda de bilhetes para os próximos dois jogos da Liga em casa, com destaque para o dérbi com o Benfica, que terá lugar a 17 de abril, domingo de Páscoa, a partir das 20h30.O preço dos ingressos para a receção aos encarnados varia entre os 20 euros para sócios e os 80 euros para adeptos.Antes, a 3 de abril, os leões jogam com o Paços de Ferreira (20h30) no Estádio José Alvalade. O bilhete mais barato custa 11 euros, para sócios, e o mais caro 36 euros, para adeptos.De acordo com a informação divulgada pelo clube, a primeira fase de vendas para ambos os jogos decorrerá até 5 de abril e é exclusiva a sócios do Sporting "com data de filiação igual ou inferior a 23 de março de 2002 (com possibilidade de comprar até dois bilhetes de acompanhante a preço de adepto)."A partir de 6 de abril, caso ainda existam bilhetes, a venda será aberta a adeptos para algumas zonas do estádio.