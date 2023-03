Sporting inicia venda de bilhetes para o jogo com o Gil Vicente esta sexta-feira

O Sporting vai iniciar na sexta-feira a venda de bilhetes para o jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, agendado para o dia 5 abril (quarta-feira), às 20h15. Dadas as entradas disponíveis, o clube de Alvalade vai fasear o processo de comercialização e, no dia 24 de março, as entradas só estarão disponíveis para os Lugares de Leão com gamebox 2022/23. No sábado poderão entrar no processo de compra todos os sócios com gamebox 22/23 e, caso restem ingressos, no domingo será aberta a venda a todos os associados. Se no dia 26 de março ainda não tiverem sido comercializados todos os ingessos, na segunda-feira, 27 de março, qualquer adepto leonino poderá garantir a sua entrada.O preço unitário é de 20€, e nas três primeiras fases de venda cada sócio deverá apresentar o cartão com a quota de março de 2023 regularizada. Cada associado só poderá comprar um bilhete.