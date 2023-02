Sporting inscreve Bellerín, Diomande e... Jovane na Liga Europa

A UEFA divulgou esta sexta-feira a lista de jogadores inscritos pelo Sporting para disputar a fase a eliminar da Liga Europa, a começar pelo embate com o Midtjylland, no playoff, nos dias 16 (1.ª mão em Alvalade) e 23 (2.ª mão na Dinamarca) deste mês. Entre os eleitos, Rúben Amorim conta com os reforços Bellerín e Diomande e, ainda, com Jovane, que está pendente da FIFA para ainda... sair, rumo ao Valladolid.





No que diz respeito aos jogadores contratados na recente janela de transferências, o destaque vai para a inclusão de Diomande, que assim terá a oportunidade de defrontar o clube que o vendeu ao Sporting, por 7,5 milhões de euros (a operação pode chegar aos 12,5 milhões mediante objetivos), isto sem nunca ter atuado pela equipa principal do Midtjylland - estava emprestado ao Mafra desde o verão.A situação de Jovane acaba por ser insólita, dado que está provisoriamente inscrito na liga espanhola e na federação daquele país pelo Valladolid, mas ao mesmo tempo entra nas contas do Sporting para a Liga Europa. Isto é, pelo menos para já, ou seja enquanto a FIFA não decide se dá, ou não, luz verde ao empréstimo do internacional cabo-verdiano, que ainda não foi concretizado por culpa de uma anomalia informática nos derradeiros minutos da inscrição de jogadores no último dia 31.Por outro lado, nota para a inclusão de Daniel Bragança, que ainda recupera de lesão prolongada que o impediu de somar qualquer minuto oficial esta época. Já Gonçalo Inácio não surge nesta lista, mas pode integrar a lista B do Sporting, por cumprir o requisito de ter nascido depois de 1 de janeiro de 2001 e ser um jogador formado localmente (no caso, formado até no Sporting) - em igual situação estão Essugo, Mateus Fernandes, Rodrigo Ribeiro ou Chermiti, entre outros.Guarda-redes: Adán, Franco Israel e André PauloDefesas: Bellerín, Esgaio, Coates, Neto, St. Juste, Diomande e Matheus Reis

Médios: Sotiris, Tanlongo, Ugarte, Morita, Daniel Bragança e Pote



Avançados: Nuno Santos, Edwards, Trincão, Fatawu, Arthur, Jovane, Rochinha e Paulinho