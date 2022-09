Sporting inscreve Eduardo e mais dois jovens

Eduardo fica no Sporting, pelo menos... para já. O médio brasileiro acabou por ser incrito na Liga, mas é certo que não entra nas contas de Rúben Amorim. A questão é que os regulamentos determinam que os jogadores com contrato sejam obrigatoriamente inscritos. Contudo, Eduardo ainda pode vir a deixar os leões nos próximos dias para um clube de um campeonato periférico e cujo mercado ainda esteja aberto.O médio brasileiro de 27 anos chegou ao Sporting proveniente do Internacional, em 2019, por uma verba a rondar os três milhões de euros. Na última temporada esteve emprestado aos sauditas do Al Raed, tendo efetuado 30 jogos.Destaque ainda para as incrições dos jovens João Daniel (equipa B) e Nicolai Skoglund (sub-23).