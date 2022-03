Sporting intensifica preparação para o clássico ainda com duas baixas

O Sporting intensificou esta manhã a preparação para o embate com o FC Porto, na quarta-feira, referente às meias-finais da Taça de Portugal. Rúben Amorim voltou a estar privado de Feddal e Pote, ambos limitados a tratamento.O central, que já não esteve na convocatória diante do Marítimo, está a contas com um traumatismo no joelho direito e, ainda, com queixas no gémeo direito, como Record revelou na sua edição desta segunda-feira. Dificlmente será opção para o jogo com o rival, isto a cerca de 48 horas do apito inicial.Já o médio-ofensivo está de fora devido a problemas musculares na coxa esquerda, um problema que o tem vindo a incomodar ao longo das últimas largas semanas. Na antevisão ao duelo com o Marítimo, Rúben Amorim, de resto, praticamente já o havia descartado para a partida de quarta-feira.Os leões voltam a treinar na Academia esta terça-feira de manhã. Mais tarde, pelas 12h30, Amorim fará a antevisão ao clássico, também em Alcochete.O Sporting CP volta a treinar esta terça-feira na Academia, sendo que a conferência de imprensa de antevisão está marcada para as 12h30, também em Alcochete