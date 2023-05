Sporting já colocou à venda os bilhetes para a deslocação a Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting colocou já colocou à venda os bilhetes para a deslocação a Vizela, marcada para as 21h15 de amanhã: segundo informação no site oficial dos verdes e brancos, desde terça-feira que os seu sócios podem adquirir os respetivos ingressos, por preço unitário de 10 euros e desde que tenham a quota de abril paga.A venda ao público em geral será aberta na própria sexta-feira, com os leões a lembraram os fãs da região Norte que também podem comprar entradas junto dos núcleos mais próximos das suas áreas de residência.