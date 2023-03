Sporting já conhece destino na Youth League: AZ Alkmaar é o próximo adversário

Um dia depois de ter garantindo um apuramento inédito para a 'final four' da Youth League, o Sporting ficou a conhecer esta quarta-feira o adversário que terá pela frente nas meias-finais da competição. O próximo rival dos verdes e brancos será mesmo o AZ Alkmaar, emblema holandês que deixou pelo caminho o Real Madrid nos quartos-de-final, graças a um triunfo folgado por 4-0, e reforçou assim o estatuto como uma das equipas surpresa na prova.A verdade é que o AZ elimina os merengues depois de já ter seguido em frente perante o Barcelona nos 'oitavos', dessa feita graças a uma vitória por 3-0. Na partida desta quarta-feira, em casa, contra o Real, o AZ construiu a goleada por via dos golos de Daniel Beukers (25' e 85'), Ernest Poku (29') e Mexx Meerdink (78') e alcança assim a próxima fase como a equipa com mais goleadas registadas (4) na atual edição da Youth League.Desta forma, fica já conhecida uma das meias-finais da Youth League, que terá lugar em Nyon. Em solo suíço, o Sporting, que venceu o Liverpool pela margem mínima (1-0) nos 'quartos', irá medir forças perante o AZ Alkmaar, a 21 de abril, no mesmo dia em que o Milan enfrenta na outra meia-final o vencedor da partida entre Borussia Dortmund e Hajduk Split.