A comitiva leonina já chegou a Vila Nova de Gaia, onde irá estagiar até ao clássico com o FC Porto agendado para amanhã, às 20h30, no Estádio do Dragão. Rúben Amorim chamou 21 jogadores onde há a registar a presença dos jovens de Mateus Fernandes e Rodrigo Fernandes. A equipa foi recebida por menos de uma dezena de adeptos que foi dar o seu apoio aos jogadores.A convocatória dos leões é composta pelos seguintes jogadores:Adán, André Paulo, Franco Israel, St. Juste, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Coates, Neto, Porro, Ricardo Esgaio, Nuno Santos, Nazinho, Ugarte, Morita, Mateus Fernandes, Fatawu, Trincão, Pote, Rochinha, Edwards e Rodrigo Ribeiro.