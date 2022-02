Sporting já está no Norte com Frederico Varandas na comitiva

O Sporting já se encontra no Norte do país, tendo em vista o embate com o FC Porto, esta sexta-feira (20h15). Entre a comitiva, destaque para Frederico Varandas, presidente dos leões, que assim vai estar ao lado do plantel nos derradeiros preparativos para a partida.A chegada à unidade hoteleira, em Gaia, foi bastante tranquila, com a presença de cerca de uma dezena de adeptos afetos aos verdes e brancos.