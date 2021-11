Sporting garante pelo menos a continuidade na Europa e pode conseguir os 'oitavos' da Champions na próxima ronda

Ao golear em casa o Besiktas por 4-0, o Sporting garantiu já a continuidade na Europa depois de dezembro, nem que seja somente na Liga Europa. À entrada para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, os leões têm mais 6 pontos que os turcos e vantagem no confronto direto, o que significa que terminarão pelo menos no 3.º lugar.





De notar, no entanto, que tal não garante a entrada direta nos 'oitavos' da Liga Europa, ao contrário de épocas anteriores. É que a UEFA fez uma alteração para 2021/21, que obriga os terceiros da Champions a disputar um playoff com os segundos dos grupos da Liga Europa. O vencedor seguirá, então, em frente.Quanto ao apuramento para os 'oitavos' da Champions, o próximo jogo, em casa diante do Borussia Dortmund, assume cariz decisivo. Os campeões nacionais garantem a qualificação se venceram os alemães por uma vantagem de dois golos, que permita anular a derrota por 1-0 na 2.ª jornada.1.º Ajax*, 12 pontos/4 jogos (14-2 em golos)2.º B. Dortmund, 6/4 (4-8)3.º Sporting, 6/4 (9-7)4.º Besiktas, 0/4 (2-12)