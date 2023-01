E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting já inscreveu Tanlongo na Liga e, desta forma, o jogador está apto para defrontar o Marítimo no domingo. O argentino vai alinhar com a camisola 32. e até pode ser convocado para a deslocação ao Funchal para acelerar o processo de adaptação.Contudo, é muito pouco provável que o argentino some os primeiros minutos na Liga Bwin uma vez que não joga desde o passado dia 24 de outubro, e só começou a treinar-se na Academia na passada terça-feira.