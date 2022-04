Sporting já prepara clássico com o FC Porto após derrota com o Benfica

O Sporting arrancou esta segunda-feira com a 'operação clássico', horas depois da derrota sofrida em Alvalade frente ao Benfica. No treino desta manhã na Academia, os titulares do dérbi fizeram o habitual treino de recuperação no ginásio, enquanto os restantes trabalharam no relvado às ordens de Rúben Amorim.Feddal, que continua a fazer tratamento, foi o único ausente da sessão de trabalho.Recorde-se que o jogo da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal está agendado para quinta-feira, às 20H15, no Estádio do Dragão.