Depois de ter vencido ontem o Arouca ( 2-0 ) em jogo da 25.ª jornada, o Sporting voltou este domingo ao trabalho para preparar o reencontro com o Manchester City para a 2.ª mão dos 'oitavos' Liga dos Campeões (quarta-feira, às 20 horas, em Inglaterra).Os titulares do encontro da última noite fizeram apenas o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes trabalharam às ordens de Rúben Amorim.Pedro Gonçalves, João Palhinha e Daniel Bragança fizeram tratamento.Para amanhã está agendada nova sessão de trabalho marcada para as 10H30 na Academia.