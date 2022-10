Sporting já prepara jogo com o Marselha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na ressaca da vitória frente ao Santa Clara (1-2) , o Sporting começou já este domingo a preparar o jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões frente ao Marselha (quarta-feira, 20 horas). Os titulares do encontro nos Açores fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, ao passo que os restantes treinaram no relvado de Alcochete às ordens de Rúben Amorim.Pedro Porro, Daniel Bragança e Luís Neto continuam entregues ao departamento médico, segundo informam os leões no seu site oficial.Para amanhã está agendado novo treino, às 10H30, também na Academia.