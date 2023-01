E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting já se encontra a preparar a meia-final da Allianz Cup que será disputada na terça-feira, em Leiria, frente ao Arouca. Como é habitual após os jogos, os titulares limitaram-se a realizar trabalho de recuperação enquanto os restantes elementos trabalharam no relvado da Academia, sob as ordens de Rúben Amorim.Fora dos planos da equipa técnica continua Daniel Bragança que prossegue os tratamentos ao joelho direito. Os leões retomam os trabalhos no domingo, em Alcochete.