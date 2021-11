Após ter assegurado a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o plantel do Sporting já começou a preparar a receção ao Tondela, no domingo. Como é habitual no treino após os jogos, os titulares frente ao B. Dortmund limitaram-se a fazer exercícios de recuperação enquanto os restantes trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.Ainda à parte continuam Rúben Vinagre e Jovane que prosseguem tratamento. Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h00, em Alcochete.