Sporting já viaja para Dortmund: saiba quem seguiu na comitiva

O Sporting está a viajar para Dortmund onde, amanhã, irá defrontar o Borussia (20 horas), em jogo da 2.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Frederico Varandas liderou a comitiva leonina que seguiu viagem com 23 jogadores.





Tal comoadiantara, José Marsà e João Goulart foram incluídos na lista de Rúben AmorimAdán, João Virgínia e André Paulo: Porro, Ricardo Esgaio, Gonçalo Esteves, Luís Neto, Coates, Feddal, José Marsà, João Goulart, Rúben Vinagre e Matheus Reis: Palhinha, Ugarte, Matheus Nunes e Daniel Bragança: Tabata, Nuno Santos, Sarabia, Jovane, Paulinho e Tiago Tomás