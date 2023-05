Sporting junta-se à luta contra o racismo: «Estamos contigo, Vinícius Júnior»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

O Sporting partilhou uma imagem nas redes contra o racismo, na sequência do sucedido com Vinícius Júnior em Espanha."Não há espaço para o racismo em lado nenhum. Estamos contigo Vinícius Júnior", escreveram os leões.A imagem, com o brasileiro do Real Madrid em fundo, foi partilhada por vários jogadores do plantel principal, como Morita, St. Juste, Arthur e Gonçalo Inácio.