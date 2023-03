Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting-Juventus, um duelo com um ano de atraso que Amorim lembrou antes do Arsenal: «Azar tivemos no ano passado...» Em 2021, leões foram emparelhados com a Vecchia Signora nos 'oitavos' da Champions, mas o sorteio acabou por ser repetido





• Foto: Pedro Ferreira