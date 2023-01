Sporting lamenta decisão de Hélder Malheiro: «Penálti que só não viu o árbitro, o árbitro assistente e o VAR»

O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, não poupou críticas ao trabalho do árbitro Hélder Malheiro no jogo com o Marítimo e, apesar de reconhecer que os leões "não entraram bem", queixou-se de um penálti não assinalado sobre Porro no início da segunda parte."Não entrámos bem no jogo, fizemo-lo na segunda parte, mas depois aconteceu o minuto 50 e o minuto 51, e eu acho que esses dois minutos mudam completamente o jogo. Na minha opinião a arbitragem tem influência no resultado final. Ao minuto 50 há um lance que toda gente diz que é penálti, é uma opinião generalizada os especialistas de arbitragem...curiosamente só não viu o árbitro, o árbitro assistente e o VAR", afirmou o dirigente leonino no programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV.Focando a questão nos dois lances que tiveram como protagonistas Pedro Porro e Leo Pereira, Miguel Braga reiterou que, na sua ótica, "salta à vista o erro grosseiro do árbitro principal e assistente". "Poderiam quase bater no Porro, que não ia assinalar falta. A duvida aos 51’ era se seria dentro ou fora de área. Curiosamente é na sequência deste lance que nasce o golo do Marítimo. Contra os nossos rivais estes lances são marcados. Os lances capitais têm influência direta no resultado. É algo sério que devia fazer com que quem manda no futebol fizesse uma reflexão. Porque razão não é marcada esta falta sobre o Sporting? Principalmente com o mesmo jogador e contra o mesmo jogador. Com dois amarelos, poderia ser expulso", referiu, em alusão a Leo Pereira, acusado de cometer as faltas sobre Porro.Desta forma, o responsável pela comunicação dos verdes e brancos, exigiu ainda uma reflexão sobre o estado da arbitragem em Portugal, visando os casos que defende terem ocorrido nos encontros do Sporting. "O assunto é sério e merecia uma reflexão séria das equipas de arbitragem sobre este lance. Porque foi algo que nos prejudicou e teve influência direta no resultado. Faz-nos confusão a proximidade do árbitro assistente relativamente ao lance do Porro. Causa confusão como quem trabalha para tomar estas decisões não consegue ver estes lances. Estamos a tentar perceber como é possível uma equipa de arbitragem não ver estes dois lances seguidos", sublinhou, antes de deixar claro que, na sua perspetiva, o árbitro do duelo no Funchal, Hélder Malheiro, "não tem controlo emocional" para apitar mais partidas dos leões.