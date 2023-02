Sporting está surpreendido com pena de Paulo Gonçalves, liga-o ao Benfica e revela-se assistente noutros processos

O Sporting reagiu na noite desta sexta-feira ao desfecho do caso E-toupeira, que condenou Paulo Gonçalves por um crime de corrupção ativa, mas que cuja conclusão versou em dois anos e meio de pena suspensa. Garantindo continuar a lutar pela transparaência do futebol português, os leões recordam todo o percurso do ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, não percebendo como este poderá ter corrompido apenas por "iniciativa e recreio". Os verdes e brancos alargam, ainda, o discurso e lembram outros processos, dos quais já são assistentes, garantem.





"Este é mais um de vários processos cujos graves contornos colocam em causa o funcionamento e reputação do futebol português e a verdade desportiva das nossas competições: tráfico de influências, corrupção, entregas de malas com dinheiro, jogadores no activo que dizem ter sido aliciados – um sem número de negócios duvidosos e práticas criminosas que mancham o Desporto nacional", lê-se no comunicado publicado no site oficial do clube.Surpreendido que o Tribunal não considere que o acesso a processos não tenham trazido vantagens ao então presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, bem como aos seus 'vices' e administradores, o Sporting lembra que o nome de Paulo Gonçalves surgiu, após fim de relação entre partes, ligada à transferência de Darwin para o Liverpool, onde terá recebido 5 milhões de euros em comissões. "Fica a dúvida do porquê desta intermediação...", sublinha-se.

Do Jogo da Mala aos sacos azuis, assistente em todos



No comunicado, uma notícia: apesar de já se saber que o era no E-toupeira, a SAD do Sporting garante que também se constituiu assistente nos restantes processos que visam o Benfica direta ou indiretamente, explicando já ter fornecido o que de vantajoso para a Justiça tinha.



"A Justiça falhou no chamado processo do Apito Dourado. É fundamental que desta vez não volte a ficar tudo na mesma, com os intervenientes a fingir que nada se passou, que não existem escutas disponíveis na internet, que o crime teve o castigo merecido. Não teve. E o crime não pode compensar, porque a percepção de que o crime compensa mina totalmente a confiança dos cidadãos nas instituições", sublinha-se.



E conclui-se: "A Sporting SAD já se constituiu assistente em todos estes processos que envolvem o Desporto português e partilhou todas as informações relevantes com as autoridades, nas devidas instâncias, para que a verdade desportiva não seja constantemente deturpada por este tipo de práticas e comportamentos. O caminho será duro, mas será a única forma de legitimar, de uma vez por todas, o Desporto nacional e o futebol em particular."