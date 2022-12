Sporting lamenta morte de ex-jogador da formação

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Fábio Garrido, que representou o Clube entre 2016 e 2018 e faleceu este sábado aos 21 anos.



O Sporting lamentou a morte de Fábio Garrido , jogador de 21 anos que esteve nos escalões de formação dos leões."O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Fábio Garrido, que faleceu este sábado aos 21 anos. Fábio Garrido jogava como extremo e fez parte da formação no Sporting CP, representando o Clube entre 2016 e 2018. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube", pode ler-se no site do clube de Alvalade.Garrido jogou na formação do Sporting, mas também na do Beira-Mar Almada, Belenenses, Nacional e Tondela, e estreou-se pela equipa principal do Belenenses em 2020/21. Na época seguinte representou o Barreirense, no Campeonato de Portugal, mas nesta temporada estava sem clube.