Sporting lança camisola vintage Vítor Damas

O Sporting lançou esta sexta-feira a camisola vintage Vítor Damas, mais um produto da linha Vintage Limited Editions para recordar uma das maiores figuras do clube.





Totalmente preta, com o número 1 nas costas e com vários elementos originais distintivos, a camisola é uma réplica do equipamento utilizado pelo guarda-redes na sua época de estreia, em 1966/1967.Depois da edição dedicada a Jordão, Vítor Damas é a mais recente lenda a integrar a linha Vintage do Sporting. A camisola pode ser adquirida na Loja Verde Online e nas lojas físicas do clube.