Sporting lança coleção 'Express Yourself'

O Sporting anunciou este sábado o lançamento de uma nova coleção, denominada 'Express Yourself', garantindo que "ninguém vai ter uma peça igual à sua".Os leões informam ainda que a nova linha - que já está disponível em lojaverde.sporting.pt e nos pontos de venda oficial do clube - é amiga do ambiente, tendo sido elaborada "com tintas que reduzem o consumo de água e compostas por pigmentos de origem natural".