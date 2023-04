Sporting lança decisões com Arouca, Juventus e 'convoca' os adeptos: «Unidos até ao fim!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na ressaca da derrota (1-0) em Turim, diante da Juventus, o Sporting utilizou as suas redes sociais para convocar os seus adeptos para a dupla-jornada em Alvalade, não só diante da formação italiana, quinta-feira (20h00), referente à segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, mas também frente ao Arouca, a contar para a ronda 28 do campeonato, às 20h30 do próximo domingo."Vemo-nos em Alvalade: Unidos até ao fim!", escreveram os verdes e brancos, lembrando que ainda existem ingressos disponíveis para ambos os encontros.