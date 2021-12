Sporting lança Gamebox 2.ª volta

O Sporting dá esta quarta-feira início à venda da Gamebox 2.ª volta, com todas as sete categorias do Estádio José Alvalade disponíveis e com preços a partir de 40 euros (crianças), 65 (jovens, mulheres e seniores) e 80 (adultos).No comunicado divulgado no site oficial, os verde e brancos anunciam que "na compra da Gamebox 2.ª volta o Sporting oferece o jogo Sporting-Portimonense, respetivo à última jornada da 1.ª volta que se realiza no dia 29 de Dezembro às 21h00, e ainda o cachecol exclusivo de Campeão (edição limitada às adesões à Gamebox)".Os oito jogos - mais um de oferta incluídos nesta Gamebox - são com Portimonense (oferta), Sp. Braga, Famalicão, Estoril, Arouca, P. Ferreira, Benfica, Gil Vicente e Santa Clara.