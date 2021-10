Sporting lança Gamebox 2021/22 na segunda-feira: conheça todas as condições

O Sporting anunciou esta sexta-feira que vai lançar a Gamebox 2021/22 na próxima segunda, dia 4, "em virtude das novas medidas de desconfinamento que possibilitam a lotação a 100% dos recintos desportivos".





No site oficial, os leões explicam todas as condições (ver abaixo) e dão conta igualmente que "para os sócios detentores de Gamebox em 2019/2020, o clube vai apresentar a possibilidade, pela primeira vez, de que o processo de renovação seja totalmente efetuado online". O Sporting sublinha ainda que "tendo em consideração o momento pandémico, optou por manter os preços unitários jogo-a-jogo de 2019/2020"."• Oferta exclusiva para pronto pagamento- Cachecol dos Campeões- 20% desconto na Loja Verde do Estádio José Alvalade (compra única até dia 15 de Novembro de 2021)• Jogos incluídos- 13 jogos do Campeonato Nacional (a iniciar-se já no próximo jogo da 9.ª jornada com o Moreirense FC)- 2 jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões- 1 jogo da fase de grupos da Taça da Liga• Período de renovação e lugar- Disponível para todos os Lugares Especiais e Sócios com Gamebox 2019/2020 de 4 de Outubro até 9 de Outubro.- O Sócio mantém a possibilidade de renovar o mesmo lugar que tinha em 2019/2020 em regime de exclusividade neste período.• Período de venda para novas GameboxDisponível para a todos os Sócios a partir de 11 de Outubro.• Antiguidade GameboxO Sócio mantém a sua antiguidade, sendo a época 2020/2021 contabilizada a zero (exemplo: Sócio com 17 anos na época 2019/2020, na compra passa a ter 18 anos).• Condições de pagamentoA pronto pagamento ou em três prestações sem juros.• PreçosA partir dos 63€ (criança), 105€ (jovens, mulheres e seniores) e 129€ (adulto), sendo o preço unitário por jogo idêntico aos praticados na época 2019/2020:CRIANÇA | desde €4.0 por jogoDESCONTO | desde €6.5 por jogoADULTO | desde €8.1 por jogo"