Sporting lança Gamebox Modalidades

O Sporting inicia esta terça-feira, 16 de novembro, a venda da Gambebox Modalidades 2021/22, que permitirá aos adeptos adquirirem bilhetes de época para assistirem aos jogos andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol no Pavilhão João Rocha.A primeira fase decorre até à próxima sexta-feira, 19 de novembro, e está reservada aos sócios detentores de Gamebox Modalidades na última temporada. A partir desse dia, a venda será aberta aos restantes associados.O clube coloca à disposição dos sportinguistas vários formatos de aquisição, a pronto pagamento ou em duas prestações sem juros, nomeadamente com a possibilidade de conjugar a Gamebox Modalidades com a Gamebox Futebol. É ainda dada a alternativa de compra individual da Gamebox Modalidades e para uma das cinco modalidades em específico.Para renovações (219 euros ou 195€) e novos lugares (235€ ou 211€) existem duas categorias de preços. No caso da Gamebox para uma modalidade individual, que exige pagamento a pronto, o custo é, também, variável: andebol (40€), basquetebol (65€), futsal (65€), hóquei em patins (55€) e voleibol (50€).Estão incluídos todos os jogos de todas as modalidades a partir de sábado, 20 de novembro."O Sporting CP conta com o apoio de todos para juntos outra vez podermos celebrar muitas vitórias e títulos depois de um dos melhores anos de sempre nas modalidades com a conquista de vários títulos nacionais e internacionais", apela o clube.