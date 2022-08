Sporting lança Gamebox Pavilhão para as modalidades

O Sporting lançou esta quarta-feira a Gamebox Pavilhão para a época 2022/23, destinada às modalidades, com três opções.A ‘Gamebox All In’ permite adquirir um lugar no Pavilhão João Rocha por 100 euros; inclui todas as modalidades, durante toda a época, mas obriga à titularidade de uma Gamebox Futebol.A mesma condição é aplicada na ‘Gamebox Eclectic’ que, por 50 euros, garante direito de preferência para reservar gratuitamente a entrada no PJR; dá acesso a todas as modalidades, mas não a todos os encontros: de fora, nesta solução, ficam os jogos contra FC Porto e Benfica, bem como fases finais. As vagas estão, naturalmente, limitadas à capacidade máxima do recinto.Finalmente, na chamada ‘Gamebox Modalidades’, os sportinguistas podem comprar um lugar anual no pavilhão por 150 euros.A campanha de vendas arrancou hoje nomeadamente nas redes sociais do clube de Alvalade.