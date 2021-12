Sporting lança nova camisola para os adeptos

O Sporting anunciou o lançamento de uma nova camisola, que irá colocar à venda para sócios, adeptos e simpatizantes. Denominada como nova 'Identity Jersey', a indumentária consiste num modelo de treino singular para cada utilizador, uma vez que cada modelo é recortado em tecido corrido, com cada peça a apresentar um padrão distintivo e específico."'Somos todos diferentes, mas somos todos Sporting’. E, por isso, lançamos um produto realmente único para todos os Sportinguistas. Não há uma t-shirt igual à outra, mas todas são Sporting!", sublinha, no site oficial, o emblema de Alvalade, sendo que as camisolas já se encontram disponíveis para compra na megastore do Estádio de Alvalade, bem como na Loja Verde online.Cada unidade tem um preço de 35,99€ para sócios e 39,99€ no que diz respeito a não sócios.