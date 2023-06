Sporting leiloa camisola para ajudar vítimas dos terramotos na Turquia e Síria

O Sporting associou-se a uma iniciativa promovida pela ECA e que pretende ajudar as pessoas que sofreram graves consequências com as catástrofes registadas na Turquia e Síria durante este ano civil. O emblema de Alvalade irá juntar-se a um leilão por camisolas de futebol de forma a juntar uma quantia suficiente para ajudar as vítimas dos terramotos em ambos os países.Numa ação promovida pela ECA e o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, os verdes e brancos irão leilar a camisola de jogo assinada, neste caso específico, por parte de todo o plantel da formação de Alvalade. Neste momento, já foram recolhidos 393 dólares em relação à camisola principal do Sporting, isto numa iniciativa onde também constam camisolas de outros clubes portugueses, entre eles o Sp. Braga (representado pelo dorsal de Ricardo Horta), Benfica (através da de Otamendi) e também o Marítimo.Assim, os adeptos do Sporting poderão adquirir a camisola autografada pelos jogadores do plantel principal dos leões, além de doarem uma parcela para ajudar as vítimas dos terramotos na Turquia e Síria.O leilão pelas camisolas e a consequente ajuda humanitária estará em vigor durante os próximos quatro dias e poderá ser consultada através do seguinte link: https://www.matchwornshirt.com/ECA