Sporting leva 29 jogadores para o Algarve com uma surpresa na bagagem

O Sporting já está em Lagos, no Algarve, onde a equipa vai realizar o habitual estágio de pré-temporada. Rúben Amorim convocou 29 jogadores, numa lista em que o destaque vai para a chamada de Geny Catamo, avançado moçambicano de 20 anos que na última época representou a equipa B (17 jogos) e sub-23 (1 jogo).





Sporting recebido com gritos de "campeões" no Algarve Sporting recebido com gritos de "campeões" no Algarve

A carregar o vídeo ...

A convocatória conta igualmente com os reforços oficializados até à data - Ricardo Esgaio, Rúben Vinagre e Gonçalo Esteves, bem como todos os jovens jogadores da formação que têm vindo a trabalhar com o plantel principal ao longo das últimas semanas, casos de Rodrigo Fernandes, Flávio Nazinho, Dário Essugo ou Tiago Ferreira. Comoadiantara, também o médio Bruno Paz integra os escolhidos.Entre a comitiva, que volta a ficar alojada na mesma unidade hoteleira que recebeu o Sporting no último verão, ainda não constam os internacionais portugueses Nuno Mendes, Palhinha e Pote, que têm o regresso agendado para terça-feira. Já Coates e Plata gozam férias depois de terem estado ao serviço do Uruguai e Equador, respectivamente, na Copa América.No Algarve, o Sporting tem programados jogos com o Boavista (quinta-feira) e Angers (dia 20). Está em cima da mesa a marcação de um outro particular ao longo da próxima semana, ao que tudo indica com o Portimonense, depois do cancelamento do teste com o Gent.Adán, Luís Maximiano, André Paulo e Diego Callai;Ricardo Esgaio, Porro, Gonçalo Esteves, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Neto, Feddal, Matheus Reis, Antunes, Rúben Vinagre, Flávio Nazinho;Rodrigo Fernandes, Bruno Paz, Dário Essugo, Daniel Bragança e Matheus Nunes;Tabata, Tiago Ferreira, Jovane, Joelson, Nuno Santos, Paulinho, Geny Catamo, Tiago Tomás e Pedro Marques