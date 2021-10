Sporting lidera no Youtube

O Sporting é o clube português com maior número de interações no Youtube - leia-se, gostos, comentários ou visualizações - em 2021. De acordo com o portal espanhol ‘Deportes y Finanzas’, os leões lideram com 17,1 milhões de interações, à frente de Benfica (7,07 milhões), FC Porto (5,06 milhões), Sp. Braga (312 mil) ou Tondela (159 mil).