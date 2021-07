Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting lima as arestas: Cinco Violinos mostrou novo corte no grupo Objetivo é ter um grupo de 24 ou 25 jogadores: diferenças em relação ao estágio no Algarve





PREPARADOS. Paulinho e Coates já se mostram em boa forma

• Foto: fotos: David cabral santos