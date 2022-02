Sporting-Manchester City da Champions vai ter espectador especial: «Estou um bocado ansioso...»

O Sporting-Manchester City, dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, vai contar com um espectador especial, que virá propositadamente a Lisboa para o jogo de quarta-feira: Xandão, antigo central dos leões que é de particular... má memória para os ingleses, dado que marcou o golo da vitória no encontro entre as duas equipas em Alvalade, nos 'oitavos' da Liga Europa, em 2011/12 - apesar da derrota por 3-2 na 2.ª mão, em Inglaterra, o Sporting acabaria por ultrapassar a eliminatória.De resto, foi o ex-jogador, hoje com 33 anos, a dar conta da novidade através das suas redes sociais. "Estou um bocado ansioso hehehehe...", partilhou o brasileiro, exibindo duas fotografias dos bilhetes da viagem de São Paulo para Lisboa e para o jogo da liga milionária.O golo em grande estilo ao Man. City, de calcanhar, foi um de três que Xandão marcou com a camisola dos leões, em 40 jogos, entre 2011 e 2013. Depois de Alvalade, o antigo central passou pelo Kuban e Anzhi, ambos da Rússia, Sporting Gijón (Espanha), Cercle Brugge (Bélgica), Red Bull Brasil e Guarani (Brasil) e Persija Jakarta (Indonésia), onde pendurou as chuteiras em 2019.