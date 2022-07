Sporting manifesta pesar pela morte de Subtil de Sousa

O Sporting manifestou pesar pela morte de Subtil de Sousa, antigo vice-presidente dos leões que faleceu esta sexta-feira.Através de uma nota publicada no site oficial, o clube de Alvalade endereçou "as mais sentidas condolências" aos familiares e amigos de Subtil de Sousa, além de "enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube".O malogrado sócio dos verdes e brancos - número 5.276-0 - integrou a direção do Sporting entre 1989 e 1991, tendo sido também diretor desportivo do futebol profissional.À família enlutada e ao Sporting,apresenta sentidas condolências.