Sporting manifesta pesar por Carlos Ribeiro

O Sporting emitiu esta segunda-feira uma nota de pesar pela morte de Carlos Ribeiro, no sábado, aos 95 anos. O antigo bastonário da Ordem dos Médicos, especializado em cardiologia, era o sócio número 486 dos leões.Professor catedrático, autor de mais de 300 trabalhos científicos e condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, Carlos Ribeiro tornou-se associado do Sporting em 1954 e fez parte do grupo ‘Os Cinquentários’.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.