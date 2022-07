Sporting marca AG de votação do orçamento para 24 de julho

O Sporting agendou uma Assembleia Geral para o dia 24 de julho, no Pavilhão João Rocha, a partir das 9h30, com vista à votação do orçamento do clube para 2022/23. Será no dia do Troféu Cinco Violinos, como já tinha sido revelado publicamente.A Assembleia Geral iniciar-se-á com a apresentação do orçamento dos rendimentos, gastos e investimentos por parte do Conselho Diretivo, seguindo-se um período de eventuais pedidos de esclarecimentos e respostas.A votação decorrerá durante a Assembleia Geral e as filas para exercício do direito de voto encerrarão às 18h30, hora de encerramento da Assembleia Geral, podendo ainda votar os sócios integrados na fila no momento do encerramento, segundo revelam os leões na convocatória.