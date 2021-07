Sporting mostra apoio à causa LGBT: «Diversidade e inclusão»

O Sporting partilhou esta quarta-feira uma imagem nas redes sociais do seu símbolo com as cores do arco-íris em fundo, em apoio à causa LGBT. "Diversidade e inclusão", escrevem os leões.





Mais um sinal de apoio à iniciativa da câmara de Munique, que pretendia iluminar a Allianz Arena com as cores do arco-íris, símbolo associado à comunidade LGBT, no embate de hoje entre a Alemanha e a Hungria, na terceira jornada do Grupo F, e hastear bandeiras multicoloridas no recinto. Mas a UEFA não autorizou que assim fosse.A ideia era manifestar apoio à comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) na Hungria, país que aprovou recentemente uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos.