«Sporting muda escritório para a praia»: leões fazem roadtrip ao sul do país

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, uma roadtrip pelas praias do Algarve, que terá lugar nas próximas duas semanas entre os dias 1 e 15 de agosto, onde os adeptos poderão experimentar alguns produtos do clube."Com uma roulotte equipada para o efeito, o Sporting muda os seus escritórios para as praias do Algarve com várias surpresas na bagagem. Qualquer adepto vai poder equipar-se a rigor com os novos calções de banho do clube em parceria com a DCK, escolher uma das novas t-shirts da coleção Surf & Skate ou Express Yourself, entre muitas outras", explica o clube leonino.A iniciativa, que começa na Praia Verde, em Castro Marim, passará ainda pelas Praias de Monte Gordo, Manta Rota, Praia dos Pescadores e Praia da Rocha. Os leões anunciarão nas redes sociais os diferentes dias em que a roulotte passará nas respetivas praias.