Sporting multado em mais de 15 mil euros por mau comportamento dos adeptos em Vizela

O Sporting foi esta quarta-feira multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em mais de 15 mil euros devido a mau comportamento dos adeptos leoninos durante o encontro com o Vizela, realizado no último domingo, a contar para a 18.ª jornada da Liga Bwin.

De acordo com o mapa de castigos, publicado na tarde desta quarta-feira, foram deflagrados um total de 16 engenhos pirotécnicos, entre potes de fumo, petardos e very-lights, durante a partida entre as duas equipas, comportamentos que levaram o CD da FPF a aplicar ao Sporting uma multa de 5.740 euros. A este valor, somam-se mais 10.200 euros pelo arremesso de "dois artefactos pirotécnicos" junto à linha lateral do relvado após o apito final da partida, que acabaram por não atingir nenhum dos intervenientes da partida, que já se encontravam no túnel de acesso aos balneários.