Sporting multado em mais de 8 mil euros pelo comportamento dos adeptos no clássico

O Sporting foi multado em mais de 8 mil euros pelo comportamento indevido dos seus adeptos durante o clássico frente ao FC Porto, a contar para a quinta jornada da Liga Bwin.

Nos processos sumários do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), divulgados esta quarta-feira, são mencionados os lançamentos de cinco petardos, nove 'flashlight' e um pote de fumos no decorrer do encontro, conforme foi também descrito do relatório do árbitro e do delegado da LPFP após o apito final da partida que terminou com um empate (1-1). O lançamento destes artefactos vão custar aos leões 7.013 euros.

Tarjas e entrada na ZCEAP vale mais de mil euros em multas

O relatório apresentado pelo delegado da Liga LPFP divulgou a presença de adeptos leoninos nas Zonas de Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP), que estavam destinadas aos adeptos do FC Porto. Já no local, o referido relatório, hoje divulgado pelo CD da FPF, os mesmos adeptos do Sporting "melhor identificados pela cor das suas vestes e cachecóis" exibiram duas tarjas, uma delas com mensagem alusiva à claque 'Super Dragões': "SUP€R VENDIDOS".

Atraso no início da primeira e segunda partes resulta em mais 2 mil euros de multa

Os processos sumários do CD da FPF divulgam ainda uma multa no valor de 2.244 euros pelo arranque atrasado da primeira parte da partida devido "à chegada tardia" do Sporting ao túnel de acesso, sem qualquer justificação. O mesmo deu-se no arranque da segunda parte do encontro, com um atraso de três equipa - desta feita, dos dois clubes.

No total, o Sporting foi multado em 10.227 euros.