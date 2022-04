Sporting multado em quase 15 mil euros por comportamento dos adeptos no Bessa

O Sporting foi multado esta quarta-feira em mais de 15 mil euros devido ao comportamento incorreto dos adeptos leoninos na deslocação ao estádio do Bessa e pelo atraso da equipa em retomar o relvado no arranque da segunda parte, informa hoje o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o documento publicado, o lançamento de tochas para o relvado no arranque da segunda parte, bem como no momento do autogolo de Abascal, aos 58 minutos, vale aos leões um total de 13.390 euros. A este valor adiciona-se ainda mais 510 euros de multa por cânticos insultuosos ao Boavista, "no decorrer do jogo", e ainda mais 1.632 euros pelo atraso da equipa em retomar ao terreno de jogo na segunda parte, sem apresentar qualquer justificação pela demora.





No total, a deslocação ao Bessa custou ao Sporting 15.532 euros.