Sporting multado pela Liga em quase 8 mil euros

O Sporting foi multado num total de 7.956 euros por conta de factos ocorridos no recente duelo com o Santa Clara, sendo que 6.120€ são por conta do comportamento dos seus adeptos. Em causa os cânticos entoados em dois momentos (1.020€) a visar a Liga e, também, a utilização de materiais pirotécnicos em quatro ocasiões (5.100€).Além das multas por conta dos adeptos, o leão é ainda sancionado com uma coima de 1.836 euros pelo atraso no início da partida.